Tijdsverschil speelt rol in inkomende transfer PSV

Girondins de Bordeaux zoekt nog altijd naar een spits en is nu in Noorwegen uitgekomen. Daar hopen de Fransen Nicklas Bendtner op te halen, die bij Rosenborg topscorer van de Noorse competitie werd. (L’Équipe)

Na anderhalf jaar vertrekt Miguel Layún bij FC Porto. Sevilla neemt de Mexicaan op huurbasis over van de Portugezen en heeft een optie tot koop bedongen in de deal. (Goal)

Scouts van Chelsea waren afgelopen weekeinde aanwezig bij het duel tussen Paris Saint-Germain en Montpellier. Doel van het bezoek was Nordi Mukiele, die ook in de belangstelling staat van AS Roma en RB Leipzig. (The Sun)