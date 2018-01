KNVB Beker bereikt kwartfinales; wie treft wie en wanneer is de loting?

De TOTO KNVB Beker is de kortste weg naar Europees voetbal en dit seizoen maken acht clubs nog kans de felbegeerde prijs. Voor Feyenoord lijkt het de enige kans om het seizoen nog van enige glans te voorzien, terwijl Eredivisie-koploper PSV hoopt op de dubbel. Woensdagavond treffen de twee topclubs elkaar in Rotterdam, terwijl op drie andere velden de overige kwartfinales worden afgewerkt op weg naar de finale in De Kuip.

Feyenoord is in de Eredivisie achterop geraakt. Het gat met lijstaanvoerder PSV is opgelopen tot liefst zestien punten en lijkt met nog veertien wedstrijden voor de boeg onoverbrugbaar. Na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Ajax, herstelde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich afgelopen zondag tegen ADO Den Haag doormet 3-1 te winnen. Het feit dat Nicolai Jörgensen niet naar Newcastle United vertrekt en het seizoen afmaakt in Rotterdam, zal de nummer vier van de Eredivisie een boost geven op weg naar de confrontatie met PSV.

Bij PEC Zwolle zullen woensdagavond alle ogen gericht zijn op Philippe Sandler. De twintigjarige verdediger vertrekt voor een recordbedrag naar de Engelse grootmacht Manchester City en sprak maandag in Engeland samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola de laatste details door. Het is de vraag of trainer John van ’t Schip hem gewoon laat starten tegen AZ, of de jongeling in bescherming wordt genomen door de coach. Voorlopig zal Sandler het shirt van the Citizens nog niet dragen, daar hij uitgeleend wordt aan PEC Zwolle. Volgend seizoen wil Josep Guardiola de verdediger stallen bij een Nederlandse topclub.

Programma kwartfinale KNVB Beker

Dinsdag 20.45 uur: FC Twente – SC Cambuur

Woensdag 18.30 uur: AZ – PEC Zwolle

Woensdag 20.45 uur: Feyenoord – PSV

Donderdag 20.45 uur: Willem II Roda JC

Bovenstaande acht clubs strijden allemaal voor een plek in de honderdste finale van de KNV Beker. Vanwege de mijlpaal heeft de voetbalbond besloten een gouden award uit te reiken aan de winnaar. Vrijdag 12 januari, precies honderd dagen voor de finale in De Kuip op 22 april, presenteerde de bond de nieuwe bokaal in Zeist aan pers en publiek. Tijdens de presentatie werd bekendgemaakt dat Toto voortaan de naamgever is van het bekertoernooi.

Wanneer vinden de halve finales plaats?

Direct na afloop van de kwartfinale tussen Willem II en Roda JC, vindt de loting voor de halve eindstrijd plaats. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 27 februari, woensdag 28 februari of donderdag 1 maart. De twee overgebleven teams treffen elkaar zondag 22 april in Rotterdam.