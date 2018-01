‘Cerny zei dat ik positief moet blijven en mijn hoofd niet moet laten hangen’

Navajo Bakboord mikte dit jaar op een definitieve doorbraak bij Jong Ajax, maar moet voorlopig pas op de plaats maken. De vleugelverdediger liep in een duel met NEC Onder-19 een ingescheurde achterste kruisband op en moet de komende maanden revalideren. De rechtsback hoopt zich zo snel mogelijk weer op het veld te kunnen laten zien.

“Het was een onschuldig moment in het duel van Onder 19 met NEC. Ik kreeg een lange bal van Issam El Maach, kopte ‘m door en daarna kwam een tegenstander met zijn heup tegen de buitenkant van mijn knie aan. Het voelde vervolgens stijf aan, maar ik had het gevoel dat ik het er zo uit kon lopen”, laat hij weten via de officiële kanalen van de Amsterdammers.

Tests wezen echter uit dat de blessure ernstiger is dan hij in eerste instantie dacht en Bakboord meldt zich nu samen met onder meer Václav Cerny, Benjamin van Leer, Daley Sinkgraven, Kasper Dolberg en Nick Viergever in de ziekenboeg: “Van Leer heeft dezelfde blessure als ik. Ik sprak hem afgelopen weekend toevallig. Hij is wat verder in het proces. Tijd om veel te kletsen hadden we niet; er moest gerevalideerd worden.”

De negentienjarige verdediger heeft vooral veel steun aan Cerny, die in het begin van het seizoen een ernstige knieblessure opliep en waarschijnlijk een streep moet zetten door de hele voetbaljaargang: “Václav kwam ik net nog tegen in de gym. Hij kwam zo positief over, dat vond ik mooi om te zien. Hij zei dat ik sterk moest blijven en dat ik mijn hoofd niet moest laten hangen. Vervolgens wees hij met zijn vinger naar zijn hoofd en zei: ‘Blijf positief, dan kom je hier sterker uit.’”