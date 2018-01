‘Transfer Aubameyang naar Arsenal hangt af van jawoord Chelsea’

Arsenal zit al geruime tijd achter Pierre-Emerick Aubameyang aan en the Gunners hebben maandag naar verluidt voor 68 miljoen euro een akkoord weten te bereiken met Borussia Dortmund. Dit betekent echter nog niet dat het honderd procent zeker is dat de Gabonees naar het Emirates Stadium komt, aangezien de BBC meldt dat Chelsea voor complicaties kan zorgen.

Dortmund wil zijn steraanvaller namelijk alleen laten gaan als er een adequate vervanger kan worden aangetrokken en de keuze is gevallen op Michy Batshuayi. Chelsea staat op zijn beurt weer niet afwijzend tegenover een vertrek van de Belg, maar zal dan in zijn plaats ook een nieuwe spits willen hebben. Hier speelt Arsenal weer een rol in, aangezien Olivier Giroud de belangrijkste kandidaat is om naar Stamford Bridge te komen.

De club van trainer Arsène Wenger is bereid om Giroud naar een directe concurrent te laten gaan, mits de gewenste transfersom op tafel komt. The Gunners hebben zelf een bedrag van veertig miljoen euro in gedachten, maar dat is Chelsea vooralsnog te gortig. The Blues denken er nu volgens de Daily Star aan om David Luiz in de deal te betrekken om de prijs te drukken.

Giroud zelf was ook in beeld bij Dortmund, maar geeft er de voorkeur aan om in Londen te blijven. Chelsea heeft nu zijn zinnen gezet op de komst van de Fransman, al was Fernando Llorente oorspronkelijk Antonio Conte’s eerste keus. De regerend Engelse landskampioen wilde in dat geval Batshuayi richting Tottenham Hotspor sturen, maar de Belg trok hier zelf de stekker uit omdat hij ergens eerste keus wil worden.