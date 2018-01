Musa laat Leicester voorlopig achter zich voor terugkeer naar Rusland

Ahmed Musa is de rest van het seizoen niet meer in de Premier League te zien. CSKA Moskou laat dinsdagochtend via de officiële kanalen weten dat het de Nigeriaanse aanvaller voor het aankomende halfjaar huurt van Leicester City. Voor de 25-jarige Musa betekent de transfer een terugkeer naar de club waar hij na zijn doorbraak bij VVV-Venlo naam maakte.

Musa stond tussen 2012 en 2016 ook onder contract in Moskou en maakte indruk met 54 goals en 29 assists in 168 wedstrijden. Die prestaties werden opgemerkt door the Foxes en de Engels landskampioen van 2016 betaalde anderhalf jaar geleden 19,5 miljoen euro, toentertijd een clubrecord, om Musa naar het King Power Stadium te halen.

Zijn dienstverband in Leicester liep echter niet uit op een succes en Musa kwam in de afgelopen achttien maanden slechts tot 5 doelpunten in 33 wedstrijden. De 64-voudig Nigeriaans international zal nu bij CSKA proberen een nieuwe impuls aan zijn loopbaan te geven. De Russen laten weten dat Musa zowel inzetbaar is in de competitie als in de Europa League.