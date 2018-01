NAC laat doelman transfervrij gaan: ‘Niet helemaal geworden wat ik verwachtte’

Andries Noppert verruilt NAC Breda per direct voor het Italiaanse Foggia Calcio, zo laten de Bredanaars dinsdagochtend weten via de officiële kanalen. De doelman stond nog tot het einde van dit seizoen onder contract in het Rat Verlegh Stadion, maar mag transfervrij vertrekken. Noppert heeft in de Italiaanse Serie B een contract voor een halfjaar getekend, met een optie voor nog twee jaar.

“Ik heb mooie jaren gehad bij NAC en heb me in de tijd dat ik hier ben echt thuis gevoeld in Breda. Helaas is het sportief uiteindelijk niet helemaal geworden wat ik ervan had verwacht en mijn sportieve ambitie heeft voor mij prioriteit. Het doet mij daarom goed dat NAC zich open heeft opgesteld en actief heeft meegedacht om mij de kans te geven ergens anders mijn geluk te beproeven”, reageert de 23-jarige doelman op zijn transfer.

Noppert stond sinds 2014 onder contract bij NAC, waar hij fungeerde als stand-in van Jelle ten Rouwelaar. Begin dit seizoen leek hij de kans te krijgen als eerste keeper, maar werd na een paar weifelende optredens in de pikorde gepasseerd door Mark Birighitti en Nigel Bertrams. De boomlange Fries komt bij Foggia wel meteen in woelig vaarwater terecht, aangezien clubeigenaar Fedele Sennella en ere-vicevoorzitter Massimo Curci in de afgelopen weken zijn opgepakt vanwege een grootschalig justitieel onderzoek naar het ontduiken van belasting en het witwassen van geld.