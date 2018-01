Icardi zorgt voor opschudding met opvallende Instagram-post

Mauro Icardi heeft met een Instagram-post voor onrust gezorgd. De Argentijnse spits plaatste een foto op het medium met de tekst: “Als je gedag kan zeggen, kan je groeien.” Direct barstte de speculatie los of Icardi momenteel op weg is naar de uitgang bij Internazionale, iets waar de fans van i Nerazzurri voor vrezen.

Real Madrid zou namelijk nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van Icardi, maar de kans lijkt in eerste instantie klein dat de Koninklijke tot een overeenstemming kan komen met Internazionale. De spits heeft alleen in de eerste vijftien dagen van juli een afkoopclausule van 110 miljoen euro, waardoor i Nerazzurri nu nog kunnen vragen wat ze willen voor Icardi. Bovendien zou de Argentijn voorlopig in Milaan willen blijven, zo heeft hij meerdere keren aangegeven.

Chau Chau ???? Een bericht gedeeld door Mauro Icardi (@mauroicardi) op 29 Jan 2018 om 10:48 (PST)

Volgens andere speculaties ligt Icardi op overhoop met zijn vrouw Wanda Nara, tevens zijn zaakwaarnemer. La Gazzetta dello Sport houdt het op een andere reden: Icardi zou met deze Instagram-post afscheid nemen van ploeggenoot Marcelo Brozovic. De Kroaat mag Internazionale in januari verlaten en zou volgens de sportkrant dus op het punt staan om een transfer te maken.