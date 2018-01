‘Hij kan fantastisch voetballen, als ik elf Ödegaards had, speelden ze alle elf’

Heerenveen stond precies een jaar geleden in het middelpunt van de belangstelling toen Martin Ödegaard op huurbasis werd binnengehaald. Inmiddels is er heel wat minder aandacht voor de Noorse huurling van Real Madrid. Riemer van der Velde, erevoorzitter van de Friezen, is geen voorstander van het huren van spelers, maar snapt wel dat er voor Ödegaard een uitzondering is gemaakt.

“Het is goed voor de naam van de club om een talent van Real Madrid naar Friesland te halen. Al had het geholpen als hij twintig doelpunten zou hebben gemaakt”, zegt Van der Velde in gesprek met de Volkskrant. Hij heeft er wel een verklaring voor waarom Ödegaard nog niet aan de hoge verwachtingen heeft voldaan in Heerenveen. “Je kunt je afvragen wat zijn ideale positie is. De betrokkenen bij Heerenveen denken daar misschien iets anders over dan ik.”

“Ik zou hem altijd als vormgever op het middenveld zetten. Hij kan echt fantastisch voetballen. Als ik elf Ödegaards had, speelden ze alle elf”, vervolgt de erevoorzitter van de Friezen. Desondanks zal Ödegaard komende zomer weer terugkeren naar Real Madrid, zonder dat sc Heerenveen daar wat aan overhoudt. “Je zet een product in de etalage, maar kunt het nooit verkopen.”