Nieuw veld kost Utrecht een ton: ‘Kijken of er iets mogelijk is met de kosten'

Er is de voorbije dagen het nodige gezegd en geschreven over het veld van FC Utrecht. De grasmat in De Galgenwaard lag er er zeer slecht bij en om die reden heeft de club besloten om een nieuw veld aan te leggen. Dat gaat FC Utrecht 100.000 euro kosten en men is op dit moment dan ook met de KNVB in gesprek hoe de bond de Domstedelingen tegemoet kan komen.

“Het is heel jammer, want we hadden een topveld, maar het is buitensporig wat we voor onze kiezen hebben gekregen”, aldus Paul Verhoeff, voorzitter van de raad van commissarissen, in gesprek met De Telegraaf. Sneeuwschuivers ruïneerden in december het veld, toen dat sneeuwvrij moest worden gemaakt om het duel met Feyenoord doorgang te laten vinden. Uiteindelijk werd de wedstrijd alsnog afgelast. "Dat sneeuwruimen met zwaar materiaal is de killer geweest.”

“Begin februari hebben we een gesprek met de KNVB over wat er die dag is gebeurd. Het is wel belangrijk dat er lessen worden getrokken voor de toekomst en we willen ook kijken of er iets mogelijk is met de kosten. Het is een serieuze bleeder geworden voor ons”, vervolgt Verhoeff. Het is volgens hem een gelukje dat er nu ruimte in het programma is om de grasmat te vervangen. “Om een nieuw veld te leggen heb je wel een dag of acht, negen nodig.”