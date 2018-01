Allardyce dringt aan op vertrek Klaassen: ‘Hij zit vaak niet eens op de bank’

Davy Klaassen wil hoe dan ook slagen bij Everton. Maar om uiteindelijk succes te hebben op Goodison Park, is manager Sam Allardyce van mening dat de Oranje-international zich voor de rest van het seizoen beter kan laten verhuren. “Hij wil graag blijven om te vechten voor zijn plek”, laat Allardyce optekenen in de Daily Mirror.

Klaassen werd afgelopen zomer voor 27 miljoen euro overgenomen van Ajax. Onder Ronald Koeman was hij al niet zeker van een basisplaats en na het ontslag van de Nederlandse trainer, raakte de middenvelder volledig op een zijspoor. Desondanks hoopt Klaassen bij Everton te slagen. “Maar het lijkt me beter voor hem om te vertrekken en minuten te maken bij een andere club. Hij zou er veel voordeel van hebben om weer aan spelen toe te komen”, aldus Allardyce.

Volgens Allardyce is het niet verwonderlijk dat Klaassen nog geen succes heeft gehad in Engeland. “Er zijn heel veel spelers die in hun eerste seizoen in het buitenland nog niet slagen”, aldus de manager. “Er zijn er honderden en bij elke club zit er wel een. Vaak zit Klaassen ook niet op de bank, dus het lijkt me beter voor de club en hem als hij wordt verhuurd. Misschien is er volgend seizoen meer kans voor hem.”