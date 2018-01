Cillessen adviseerde bij transfer Jupiler League: ‘Beste is om te spelen’

Almere City heeft zich onlangs versterkt met Joshua Smits en dat heeft de club uit de Jupiler League mede te danken aan Jasper Cillessen. Op advies van de doelman van Barcelona heeft de 25-jarige keeper voor de nummer zes van de competitie gekozen. Cillessen en Smits zijn al langer bevriend en speelden allebei voor De Treffers en NEC.

Smits maakte vorige week de overstap van NEC naar Almere City en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2019. "Jasper adviseerde mij deze stap te maken. Het beste voor mij is om te spelen en die kans is groot in Almere", laat de doelman optekenen in gesprek met de Gelderlander.

Smits speelde aan het begin van het seizoen zes competitieduels. Daarna kwam hij in Nijmegen niet meer aan de bak. "Het mooiste wat ik heb meegemaakt bij NEC is de kampioenswedstrijd in de eerste divisie. We hadden een goede groep, stonden het hele jaar al bovenaan. We leefden echt toe naar dat duel. Dat feest op het veld en in de kleedkamer vergeet ik nooit meer."