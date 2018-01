Beckham trots na United-transfer: ‘Kan niet geloven dat het echt gebeurd is’

Alexis Sánchez maakte vorige week de overstap van Arsenal naar Manchester United. Daarmee kwam een einde aan maanden van speculatie, waarin de Chileen ook werd gelinkt aan een transfer naar Manchester City. David Beckham is onder de indruk dat the Red Devils erin geslaagd zijn om de Chileense aanvaller over te nemen van Arsenal.

“Ik kan nog steeds niet geloven dat het echt gebeurd is, fantastisch”, zegt Beckham in gesprek met de Daily Mirror over de transfer van Sánchez naar Manchester United. “Een speler van zijn kaliber en statuur verlaat een grote club als Arsenal voor een enorme club als Manchester United en dat maakt me trots.”

“Vooral omdat we grote en opwindende spelers willen hebben. Het is geweldig om hem in het shirt van Manchester United te zien en ik weet zeker dat hij succesvol zal zijn”, besluit de middenvelder, die momenteel bezig is om zijn eigen club op te zetten in Miami. Sánchez maakte afgelopen vrijdag zijn debuut voor Manchester United in het bekerduel met Yeovil Town en leverde één assist tegen de huidige nummer 21 van de League Two.