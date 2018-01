‘Wegen van Fortuna Sittard en Oliseh gaan scheiden na conflict’

De wegen van Sunday Oliseh en Fortuna Sittard gaan snel scheiden, zo laten ‘goed ingevoerde bronnen’ weten aan De Limburger. René Eijer en Kevin Hofland worden genoemd als mogelijke opvolgers voor de Nigeriaanse trainer, die bij de club in opspraak is geraakt na de verloren wedstrijd tegen FC Dordrecht. Hij liet toen tegenover FOX Sports weten dat in zijn ogen slechts twaalf spelers uit zijn selectie geschikt waren voor de top van de Jupiler League en versterkingen noodzakelijk zijn.

Na zijn uitspraken in de media werd Oliseh door de clubleiding op het matje geroepen. Afgelopen vrijdag tijdens het duel met FC Emmen onthield de Nigeriaan zich van het coachen en zag hij zijn ploeg opnieuw onderuit gaan. Het leidde tot nog meer kritiek, maar nog niet tot een ontslag. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voordat het uitloopt op een breuk. Fortuna ontkent dat er met Oliseh, die in de belangstelling zou staan van een Duitse club, wordt onderhandeld om zijn tot medio 2019 doorlopende contract te verbreken.

Dat Hofland en Eijer klaar zouden staan om in te springen, wordt door Fortuna Sittard afgedaan als ‘geruchten’. Eijer ziet het wel zitten om Oliseh op te volgen: “Als je zo’n kans krijgt, hoef je niet lang na te denken. Fortuna heeft op dit moment een prima team.” Hofland, werkzaam in de jeugdopleiding van PSV, zegt niets te weten van de interesse vanuit Sittard. “In november is wel met Fortuna gesproken over mijn toekomst.”