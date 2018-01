‘Volledig gemotiveerde Jörgensen neemt Feyenoord niets kwalijk’

Nicolai Jörgensen heeft zich neergelegd bij het idee dat hij het seizoen afmaakt bij Feyenoord en niet naar Newcastle United vertrekt, zo verzekert De Telegraaf dinsdag. Tot twee keer toe brachten the Magpies een bod uit op de Deense spits, maar de Rotterdammers houden hem aan zijn tot medio 2021 doorlopende contract. De international treurt niet en is vastberaden om woensdagavond volledig gemotiveerd aan de aftrap tegen PSV te verschijnen in de KNVB Beker.

Velen legden zich al neer bij het vertrek van Jörgensen toen bekend werd dat manager Rafael Benitez zijn oog had laten vallen op de aanvalsleider van Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel wilde echter de hoofdprijs hebben, maar in de buurt van een bedrag boven de twintig miljoen euro kwam Newcastle niet. Jörgensen heeft begrip voor het feit dat Feyenoord hem niet heeft laten gaan. Hij beseft dat het Feyenoord was dat hem uit Denemarken haalde en hem anderhalf jaar geleden een goed contract gaf.

Feyenoord hield vast aan de absolute hoofdprijs omdat men in De Kuip beseft dat het vrijwel onmogelijk zou zijn om een geschikte vervanger aan te trekken. Ook wanneer Newcastle United dinsdag of woensdag terugkeert met extra miljoenen, laat de club hem niet gaan. ‘Jörgensen is vanaf de eerste dag bij Feyenoord een prof geweest met een positieve houding en lijkt zijn kont niet tegen de krib te willen gooien nu er even iets op zijn pad is gekomen en hij een transfer heeft gemist’, schrijft de ochtendkrant. “Bovendien weet de Deen dat er komende zomer een prachtig podium voor hem ligt om zich bij andere grote clubs in Europa in de kijker te spelen. De eindronde van het WK in Rusland kan de grote springplank vormen.’