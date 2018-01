De Boer twijfelt over Ajax-doelwit: ‘Kan hij tweede viool spelen?’

Ajax is met het einde van de winterse transferperiode in zicht nog altijd naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen. Van trainer Erik ten Hag is bekend dat hij bijzonder gecharmeerd is van de kwaliteiten van Zakaria Labyad. Frank de Boer denkt dat de creatieveling van FC Utrecht prima bij Ajax zou passen, maar weet niet zeker of er in Amsterdam plaats is voor hem.

"Ik denk wel dat hij heel erg naar Ajax wil, dat proef ik wel", zegt de ex-trainer van de Amsterdammers bij Studio Voetbal. De Boer laat weten Labyad een ‘heel goede speler’ te vinden. "Maar kan hij wissel staan? Hij zal het uit moeten vechten met Justin Kluivert. Die hebben we allemaal naar voren gepusht. Ze hebben Amin Younes verkocht, waardoor ze een vervanger moeten halen die ze eigenlijk niet hebben. Het zou voor Ajax goed zijn als ze iemand zoeken die dezelfde kwaliteiten als Younes en Kluivert heeft."

De Boer vraagt zich bovendien openlijk af of Labyad zou kunnen leven met een reserverol in eerste instantie. De ex-PSV’er is bij FC Utrecht immers verzekerd van een basisplaats. "Kan hij tweede viool spelen? Misschien wordt hij de eerste man, maar dan zit Justin weer op de bank. Als je kijkt waar hij uit de voeten kan, is het of rechtsbuiten of linksbuiten. Ik weet niet waar hij anders zou moeten spelen. Ik kan Ten Hag goed begrijpen. Stel dat er wat gebeurt met Kluivert, heb je met hem de beste vervanger."