Tim Cahill keert terug op het oude nest: ‘Het lijkt wel voorbestemd’

Tim Cahill keert definitief terug op de Engelse velden. Millwall laat maandagavond op zijn officiële website weten dat de 38-jarige middenvelder uit Australië een contract tot het einde van dit seizoen heeft getekend bij de huidige nummer vijftien van de Championship.

Cahill keert zodoende terug op het oude nest. De middenvelder beleefde zijn doorbraak aan het eind van de jaren negentig bij Millwall, waarna hij in de zomer van 2004 voor 2,2 miljoen euro verkaste naar Everton. Op Goodison Park beleefde hij de succesvolste periode uit zijn carrière: Cahill speelde gedurende acht seizoenen 271 wedstrijden voor the Toffees en was daarin goed voor 66 doelpunten en 29 asissts.

In 2012 maakte hij de overstap naar New York Red Bulls, waar hij drie seizoenen verbleef. Na een periode in China bij Shanghai Shenhua en Hangzhou keerde Cahill terug naar Australië, om te gaan voetballen bij Melbourne City. Sinds december vorig jaar zat de 103-voudig Australisch international zonder club, waardoor hij transfervrij op te halen was door Millwall.

Cahill zegt op de clubsite van Millwall dolblij te zijn met zijn terugkeer. "Ik kan niet wachten om de supporters te groeten en mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten. Het lijkt wel voorbestemd", zegt de veteraan over zijn terugkeer. "Ik heb altijd gezegd dat als ik terug zou keren naar Engeland, ik terug zou komen naar huis. Bij Millwall heb ik geleerd en beleefde ik de leerzaamste periode in mijn leven."