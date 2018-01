Heracles klopt voor vervanger Pelupessy aan in Jupiler League

Heracles Almelo gaat zich versterken met Mo Osman, meldt Voetbal International. De 24-jarige middenvelder komt over van Telstar en zet dinsdag zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2020. Osman volgt in Almelo Joey Pelupessy op, die onlangs de overstap naar Sheffield Wednesday maakte.

Osman werd opgeleid bij Vitesse, maar wist daar nooit door te breken. Via Telstar heeft hij zich nu in de kijker gespeeld. Met de club uit de Jupiler League had hij de afspraak gemaakt dat hij kon vertrekken als een club uit de Eredivisie zich zou melden. “Ik ben er heel blij mee”, aldus Osman. “Dit had ik in mijn hoofd zitten toen ik voor Telstar koos. Daar mijn kans pakken en hopen op een stap omhoog. Het is een mooie beloning voor een prima half seizoen bij Telstar. Ze vonden het zonde dat ik vertrok, maar ze begrepen het ook. Mooi dat het begrip en de medewerking er waren.”

De middenvelder was volgens NH maandag al afwezig bij Telstar omdat hij op gesprek was bij Heracles. Algemeen directeur NicooJan Hoogma wilde maandagavond tegenover TC Tubantia nog niet ingaan op de geruchten. “Ik kan niet ingaan op namen”, liet hij weten. Telstar-directeur Piet Buter liet al weten dat Osman goed in de markt ligt. "Er is belangstelling van meerdere clubs voor Osman. Heracles is één van die clubs.”