Liverpool laat overbodige Sturridge op huurbasis vertrekken

Daniel Sturridge maakt het seizoen op huurbasis af bij West Bromwich Albion. Liverpool laat via de officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met the Baggies over een tijdelijke overgang van de spits. Sturridge kwam op Anfield nauwelijks meer aan spelen toe en hoopt zich bij West Bromwich Albion in de kijker te spelen voor het WK van aankomende zomer in Rusland.

De 28-jarige Engelsman kwam dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van manager Jürgen Klopp. Sturridge was in de Premier League pas vijfmaal basisspeler en kwam deze voetbaljaargang pas veertienmaal in actie. Daarin was hij goed voor drie doelpunten. Bij het tegen degradatie vechtende West Bromwich Albion hoopt de rappe spits zijn topvorm te hervinden.

Sturridge werd in januari 2013 voor een bedrag van veertien miljoen euro door Liverpool opgepikt bij Chelsea en ontwikkelde zich aanvankelijk sensationeel. In zijn eerste half jaar maakte hij 10 doelpunten in 14 competitieoptredens en een seizoen later was hij in 29 duels goed voor liefst 21 treffers. Sinds de start van het seizoen 2014/15 kwam de aanvaller mede door blessureleed echter niet verder dan 55 wedstrijden in de Premier League.

Sturridge hoopt zich in het shirt van West Browmich Albion ook weer in de kijker te spelen bij de nationale ploeg van Engeland. De ex-speler van Manchester United was jarenlange een vaste waarde in de selectie van the Three Lions, maar bondscoach Gareth Southgate liet hem afgelopen november links liggen voor de oefeninterlands tegen Duitsland en Brazilië.