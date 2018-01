Jong PSV rukt verder op na voetbalshow tegen stadsgenoot

Jong PSV heeft maandagavond hard uitgehaald in de Jupiler League. Het elftal van Dennis Haar had op eigen veld geen kind aan stadsgenoot FC Eindhoven, dat bij rust al tegen een 3-0 achterstand aankeek en uiteindelijk met een ruime nederlaag afdroop: 4-1. PSV is door de vierde competitiezege in vijf wedstrijden opgestoomd naar een vijfde plaats; Eindhoven blijft twaalfde staan.

Na een afwachtende openingsfase, waarin Elton Kabangu en Mart Lieder namens het bezoek kansen om zeep hielpen, nam PSV halverwege de eerste helft de regie over. De beloften zetten een tandje bij en wisten Eindhoven in een tijdsbestek van slechts negen minuten op een reeds onoverbrugbare achterstand te zetten.

Jordan Teze opende na 24 minuten voetballen de score uit een hoekschop, waarna Cody Gakpo vrijwel onmiddellijk voor de 2-0 tekende. Hij fungeerde als eindstation van een fraaie aanval. Debuterend Eindhoven-trainer David Nascimento werd vervolgens naar de tribunes gestuurd vanwege commentaar op de arbitrage, alvorens Ramon Pascal Lundqvist de ruststand bepaalde.

Na de onderbreking ging de thuisploeg aanvankelijk op dezelfde voet verder. Eindhoven werd onder de voet gelopen en moest al snel voor een vierde maal capituleren: Albert Gudmundsson kon scoren na gestuntel in de defensie van de stadsgenoot. PSV nam daarna gas terug, waardoor Lieder in de slotfase nog een eretreffer op het bord kon brengen namens Eindhoven.