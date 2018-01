Cocu: ‘Hij moet er geen 25 maken, want dan is-ie komende zomer weg’

Hirving Lozano kent een uitstekend debuutjaar in het shirt van PSV. De Mexicaanse aanvaller maakte afgelopen weekeinde in de uitwedstrijd tegen FC Twente alweer zijn twaalfde competitietreffer dit seizoen en is daarmee gedeeld topscorer in de Eredivisie. Phillip Cocu prijst de scoringsdrift van zijn pupil, maar stelt dat hij zich niet louter blind moet staren op het maken van goals.

De PSV-trainer realiseert zich dat de buitenspeler er veel aan gelegen is zoveel mogelijk doelpunten te maken. "Hij moet gewoon relaxt blijven. Lozano gaat echt wel aan een aantal goals komen dat gangbaar is voor een buitenspeler", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij moet er trouwens ook geen 25 maken. Want dan is-ie komende zomer zéker weg. En ik hoop hem toch nog één jaartje hier te houden", lacht Cocu.

PSV telde afgelopen zomer acht miljoen euro neer om Lozano los te weken bij Pachuca. Cocu vindt dat de voorhoedespeler zich razendsnel heeft aangepast aan het spel van de Eindhovenaren. "Er komt veel op Lozano af in zo’n eerste jaar in het buitenland. Hij stond er meteen hè, na zijn komst", benadrukt de oefenmeester. "Dat was knap en tegenstanders nemen na zo’n flitsende start logischerwijs hun maatregelen. Hoe ga je daar dan weer mee om, daar praten we samen over. Het is echt een goed ventje, wil elke dag beter worden. Ik heb verder nooit te klagen over hem."