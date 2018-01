Ten Hag wijst verlengstuk aan: ‘Het is een intelligente speler, een spelmaker’

Erik ten Hag werd begin deze maand door Ajax losgeweekt bij FC Utrecht en kreeg bij zijn aanstelling de opdracht mee de Amsterdammers naar het kampioenschap in de Eredivisie te leiden. De titelkansen van Ajax liepen zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen nota bene FC Utrecht een flinke knauw op, maar Ten Hag weigert de handdoek al in de ring te werpen.

Door het doelpuntloze gelijkspel in Stadion Galgenwaard bedraagt de achterstand van Ajax op koploper PSV met nog veertien competitieduels voor de boeg zeven punten. "Het is nog een heel lange weg", werpt de oefenmeester maandag tegen in gesprek met Ajax TV. "Titels worden niet gewonnen in januari of februari, maar in april. Dat betekent dat we wedstrijden moeten gaan winnen en de eerstvolgende is het meest belangrijk."

"Je verwacht gewoon een overwinning", vertelt Ten Hag over het duel met FC Utrecht. Hij vond Ajax behoudens een afwachtende openingsfase niet slecht spelen in de Domstad. "Daarna zijn we hoger druk gaan zetten en toen kwam Utrecht niet echt meer van eigen helft. We hebben goed verdedigd, maar hebben te weinig gevaarlijke situaties voor het doel van Utrecht gecreëerd."

De Ajax-trainer laat weten de wedstrijd met meerdere spelers van Ajax individueel besproken te hebben. Hakim Ziyech kon tegen FC Utrecht niet het verschil maken, maar de middenvelder is in het huidige elftal van Ajax van onschatbare waarde, zo stelt Ten Hag. "Of hij één van mijn verlengstukken in het veld is? Dat denk ik zeker wel. Het is een intelligente speler, een spelmaker."