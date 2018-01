Verbeek hekelt media: ‘Context is zoals zo vaak bijna overal weggelaten’

Gertjan Verbeek noemde het spel dat PSV afgelopen zaterdag speelde tegen FC Twente ‘schijtbakkenvoetbal’. De uitspraak van de Twente-trainer over het verdedigende spel van de Eredivisie-koploper werd breed uitgemeten in de pers en maandag kwam Verbeek terug op zijn uitlating, met een sneer naar de media. “Je moet die uitspraak zien in de totale context van het verhaal, maar zoals zo vaak is die bijna overal weggelaten”, aldus Verbeek.

FC Twente ging voor eigen publiek met 0-2 onderuit. De doelpunten werden gemaakt door Hirving Lozano en Santiago Arias. “Mijn uitspraak was een reactie op de kritiek die wij kregen na afloop. PSV kreeg een veer in de kont, en iedereen van de pers was poeslief voor mijn collega en wij werden afgekraakt”, citeert TC Tubantia Verbeek. “Maar wacht eens even: wij zijn de nummer zestien en speelden tegen de koploper.”

Volgens Verbeek had zijn uitspraak niets te maken met kritiek op de speelwijze van de ploeg van Phillip Cocu. “PSV heeft heel angstig gespeeld en, heel angstig gewisseld. Vrijdag op de persconferentie heb ik al gezegd dat het voetbal van PSV mij niet erg aanspreekt. maar ze zijn wel heel succesvol. Dus het was ook geen kritiek op de speelwijze van PSV. Alles is te verdedigen, ze zijn nu ook weer uitgelopen.” Zondag bleef titelconcurrent Ajax steken op 0-0 bij FC Utrecht, waardoor het gat met koploper PSV nu zeven punten is.