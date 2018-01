Chelsea laat ex-Vitessenaar en miskoop van 20 miljoen op huurbasis gaan

De sportieve toekomst van Nathan en Baba Rahman ligt voorlopig niet bij Chelsea. De Engelse grootmacht laat maandagavond via de officiële kanalen weten beide spelers de rest van het seizoen elders te stallen op huurbasis.

Nathan zal het seizoen afmaken bij Belenenses, de huidige nummer dertien van de Portugese competitie. De 21-jarige aanvaller maakte in de zomer van 2015 voor 6,2 miljoen de overstap van het Braziliaanse Atlético Paranaense naar Chelsea, maar werd vervolgens onmiddellijk voor twee seizoenen door the Blues verhuurd aan Vitesse.

Voor de Arnhemmers was Nathan in de Eredivisie goed voor 45 wedstrijden, waarin hij tot 6 doelpunten kwam. Hij keerde afgelopen zomer terug bij Chelsea, maar de Londense club besloot hem vervolgens weer direct te verhuren aan Amiens. Voor de Franse laagvlieger kwam hij in de eerste seizoenshelft niet verder dan één invalbeurt in de Ligue 1.

Rahman wordt op zijn beurt de komende anderhalf verhuurd aan Schalke 04. De linksback werd tweeënhalf jaar geleden voor liefst twintig miljoen euro door Chelsea opgepikt bij FC Augsburg, maar ook hij slaagde er op Stamford Bridge niet in uit te groeien tot een vaste waarde. Hij speelde vorig seizoen al een half jaar op huurbasis voor Schalke 04.