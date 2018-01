‘Chelsea doet zaken met Roma en betaalt maximaal 26 miljoen euro’

Chelsea gaat zich versterken met Emerson Palmieri. De 23-jarige linksback annex linkshalf komt over van AS Roma en kost de Engelse topclub naar verluidt 20 miljoen euro. Volgens Sky Sports, dat melding maakt van de deal, kan het bedrag oplopen tot 26 miljoen euro. Naar verwachting maken beide clubs de transfer van de linkspoot maandagavond wereldkundig.

Chelsea hoopte in eerste instantie behalve Emerson ook Edin Dzeko naar Stamford Bridge te kunnen halen, maar de spits lijkt het seizoen gewoon af te maken in Rome. Volgens diverse Engelse en Italiaanse media hebben de aanvaller en zijn gezin het te goed naar hun zin in Italië. Emerson ruilt Rome wel in voor Londen en ondergaat dinsdag een medische keuring. Emerson brak door bij het Braziliaanse Santos en maakte in de zomer van 2014 op huurbasis de overstap naar het Italiaanse Palermo. Vervolgens huurde Roma de geboren Braziliaan, om hem afgelopen zomer voor een onbekend bedrag definitief over te nemen van Santos.

Chelsea lijkt met de komst van Emerson nog niet uitgewinkeld. Manager Antonio Conte hoopt nog altijd een nieuwe spits te verwelkomen. Hij wil graag een concurrent voor Álvaro Morata en Michy Batshuayi. Laatstgenoemde lijkt nog weg te gaan bij Chelsea, de Belg wordt in verband gebracht met Borussia Dortmund. Eerder werden Andy Carroll, Peter Crouch, Marko Arnautovic en Olivier Giroud in verband gebracht met een overstap naar Chelsea.