‘Doan Van Bale’ maakt indruk: ‘Ik zou dan voor PSV kiezen’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Doan Van Hau, verdediger uit Vietnam.

Flatscreen

Van Hau werd geboren in kuststad Thai Binh, op 110 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Hanoi, en groeide op in een van de armste plattelandsdorpen van het land. Als hij geen voetballer was geworden, was hij waarschijnlijk aan de slag gegaan op de boerderij van zijn ouders. Nu is hij dé trots van het dorp en helpt hij zijn familie financieel waar het kan, zo vertelde zijn vader eens in een interview met Zing: “We hebben het sinds zijn bestaan als profvoetballer goed. Daarvoor hadden we niets, we hadden net genoeg om te eten”, aldus Doan Quoc Thang. Met het salaris van zijn zoon heeft hij het huis laten opknappen: nieuwe hoogspanningsleidingen, een afzuigsysteem en pa kocht er ook een flatscreen bij. Van de verrichtingen van Van Hau op het veld wil Thang immers niets missen.

“Hau ging als kind altijd op straat voetballen met twee vrienden. Ze zijn jaren samen blijven spelen en zijn nooit in training gegaan bij een club. In de nacht trapte Hau soms ook nog een balletje tegen de muur, zo geweldig vond hij het spelletje”, aldus vader Thang. In 2009, op negenjarige leeftijd, werd Van Hau uitgenodigd voor de jeugdploeg van Thai Binh en in 2011 won hij met de Onder-11 de landstitel. Hij werd opgemerkt door de scouts van Hanoi FC en maakte na het kampioenschap de overstap naar de drievoudig kampioen uit de hoofdstad. Sindsdien heeft de ontwikkeling van de verdediger nooit meer stilgestaan.

Paolo Maldini en Philipp Lahm

Van Hau werd twee keer kampioen met de Onder-19 en sloot zich vorig jaar, als achttienjarige, definitief aan bij de selectie van Hanoi. Hij debuteerde in een Champions League-voorrondewedstrijd tegen Kitchee SC en maakte niet veel later zijn debuut voor de nationale ploeg. Met 18 jaar en 140 dagen werd hij de op één na jongste international ooit van Vietnam. Als klap op de vuurpijl werd Van Hau opgenomen in het sterrenteam van het WK Onder-20 - een toernooi waarop Vietnam in een groep met onder meer Frankrijk als laatste eindigde - en werd hij verkozen tot Talent van het Jaar over het kalenderjaar 2017. Doan Van Hau is nog altijd slechts achttien jaar oud, maar wordt al een gouden toekomst voorspeld.

Soha omschreef Van Hau in augustus als ‘Doan Van Bale’, naar Gareth Bale, en een maand geleden werd hij door supporters vergeleken met Paolo Maldini en Philipp Lahm. In een wedstrijd tegen Jong Syrië kreeg Ahmad Ashkar de bal na negentig minuten spelen in de hoek van het veld aangespeeld, maar hij kreeg niet eens een kans om het leer te toucheren. Van Hau haalde Ashkar in en in plaats van dat hij heel logisch een sliding met het linkerbeen in probeerde te zetten, koos Van Hau voor zijn rechterbeen. Hij had immers al gezien dat hij de bal op die manier in de ploeg kon houden en dat is precies wat er gebeurde. Vietnam kon zodoende een nieuwe aanval opzetten, al bleef het 0-0. “De Maldini-tackle”, schreef een fan op Twitter. Een ander: “Hij ontwikkelt zich zoals Philipp Lahm vroeger.”

Eredivisie

Journalist Erick Bui, hoofdredacteur van GOAL Vietnam, beschouwt Van Hau als een unieke speler in Vietnam: “Dat type hebben we nooit eerder gehad. Hij is snel, sterk, betrouwbaar in het verdedigen en behoorlijk goed in het aanvallen. Ondanks dat hij een verdediger is, heeft hij al een paar keer gescoord met zijn karakteristieke afstandsschoten. Zijn toekomst ziet er rooskleurig uit, want geen enkele andere speler in Vietnam heeft zijn kwaliteiten. Hoe goed hij kan worden, dat hangt ook van zijn ambitie af. Als hij zich op een hoger niveau laat zien, dan kan hij zich daar misschien beter ontwikkelen.”

Of er al belangstelling is, dat weet Bui niet: “Maar gezien het feit dat diverse jonge Vietnamezen de afgelopen jaren naar Zuid-Korea en Japan zijn vertrokken, zou het mij niet verbazen als er biedingen voor Van Hau binnenkomen (...) De Eredivisie is voor jonge spelers de ideale plek om zichzelf te verbeteren, maar ik denk niet dat Van Hau op dit moment al goed genoeg is voor de Eredivisie. Hij moet bij de beloften beginnen om te wennen aan de nieuwe omgeving en zou zich dan langzaam moeten verbeteren om zich in het eerste te spelen. Naar welke Nederlandse club hij dan zou moeten gaan? Zo goed volg ik jullie competitie niet, maar als ik moet kiezen, dan zou ik voor PSV gaan. Daar heeft de Amerikaanse Vietnamees Lee Nguyen immers ook al gespeeld”, besluit Bui in gesprek met Voetbalzone.

Naam: Doan Van Hau

Geboortedatum: 18 april 1999

Club: Hanoi FC

Positie: Linksback

Sterke punten: Snelheid, sliding, interceptie