Arsenal breekt clubrecord en pikt Aubameyang op bij Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang verlaat Borussia Dortmund en tekent bij Arsenal, zo meldt de club uit de Bundesliga. De transfer van de Gabonese spits hing al een tijdje in de lucht; manager Arsène Wenger zei eerder al dat Aubameyang een doelwit was. Dortmund heeft aan de aandeelhouders bekendgemaakt dat men 63,75 miljoen euro ontvangt van Arsenal, een clubrecord voor the Gunners.

BILD en Kicker meldden eerder al dat een overeenkomst tussen de beide topclubs was bereikt. Er was sprake dat Olivier Giroud mogelijk in de deal zou worden betrokken en de omgekeerde weg zou bewandelen, maar dat gaat niet gebeuren. Aubameyang kwam dit seizoen 24 keer in actie voor het Dortmund van trainer Peter Stöger en maakte 21 doelpunten. Hij speelt sinds medio 2013 voor de geelhemden en kwam in totaal tot 213 wedstrijden en 141 goals voor BVB.

Een transfer van Aubameyang leek een kwestie van tijd, gezien de slechte verstandhouding tussen de Bundesliga-club en de Gabonees. Aubameyang kwam eerder niet opdagen bij een teambespreking en werd toen uit de selectie gezet door Peter Bosz. Later werd de spits wederom buiten de selectie gehouden, omdat hij met zijn hoofd bij andere zaken zou zijn in plaats van de focus te hebben op presteren met Dortmund.

De aanvaller zou met 190.000 euro per week naar verluidt een van de grootverdieners van Arsenal worden. Als vervanger van de 28-jarige Aubameyang gaat BVB in zee met Michy Batshuayi, die wordt gehuurd van Chelsea. Ook de naam van Anthony Modeste van Tianjin Quanjian zingt rond: de 29-jarige Fransman speelde eerder voor TSG Hoffenheim en FC Köln en kwam in de Bundesliga tot 59 doelpunten en 12 assists in 123 wedstrijden.

“Afgezien van de onaangename gebeurtenissen van de afgelopen weken herinneren we ons de samenwerking met Aubameyang als een succesverhaal van meer dan vier jaar. Hij heeft geweldige dingen voor Borussia Dortmund laten zien, veel belangrijke doelpunten gemaakt en was deel van het elftal dat in 2017 de DFB-Pokal naar Dortmund heeft gehaald. We wensen Pierre-Emerick het allerbeste voor zijn toekomst bij Arsenal”, aldus sportief directeur Michael Zorc. Inmiddels heeft ook Arsenal de transfer bevestigd; de club spreekt van een ‘recordbedrag’, maar doet geen mededelingen over de contractduur.