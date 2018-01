‘Man City troeft PSV en AZ af en betaalt drie miljoen aan PEC’

PEC Zwolle en Manchester City hebben een akkoord bereikt over een transfersom van drie miljoen euro aangaande een overgang van Philippe Sandler, zo meldt FOX Sports maandagmiddag. De jonge verdediger, die het seizoen gaat afmaken bij de Eredivisionist, stond ook in de belangstelling van onder meer AZ en PSV, maar kiest dus naar verluidt voor een vervolgtraject bij de Engelse topclub.

Sandler zei eerder al tegenover FOX Sports dat hij dit seizoen sowieso bleef bij PEC Zwolle, ook al werd hij al enige tijd met een winterse transfer naar AZ en PSV in verband gebracht. De club uit Alkmaar bood vorige maand twee miljoen euro voor de twintigjarige verdediger, terwijl de vermeende interesse van PSV niet tot contact tussen de clubs heeft geleid.

"Ik blijf", verklaarde Sandler. "Ik hoor dat er belangstelling voor mij is geweest, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik weet dat ik het seizoen bij Zwolle af ga maken en daarna zien we wel verder. Ik wil gewoon graag hier blijven. Dat heb ik de club ook laten weten." PEC probeerde naar verluidt achter de schermen het contract van Sandler, die tot medio 2019 vastligt, te verlengen.

Gerard Nijkamp, technisch directeur van de Eredivisionist, zei zaterdagavond al dat er 'rumoer' rond Sandler was: "Er is geen concreet bod meer gekomen. De laatste bieding was van AZ. Dat speelde rond de kerst. Daarna is er eigenlijk niets concreets meer gebeurd. Ik weet niet of dat (transfer, red.) nog gaat gebeuren. Tot woensdag zou dat nog kunnen. Vanuit het buitenland wordt er ook geïnformeerd. Het kan snel gaan, dat kan zomaar concreet worden."

Volgens Voetbal International zijn PEC en Manchester City nog in gesprek over Sandler; van een akkoord zou nog geen sprake zijn. De hoop is er volgens het weekblad wel dat maandag meer duidelijkheid komt over de situatie rond de verdediger. Het weekblad meldt net als FOX Sports dat Sandler na een overeenkomst wordt verhuurd aan PEC.