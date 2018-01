Manchester City betaalt 65 miljoen euro en haalt verdediger

Aymeric Laporte verlaat Athletic Club en gaat zich aansluiten bij Manchester City, zo meldt de LaLiga-club maandagmiddag via de officiële kanalen. De Spaanse club meldt dat de Engelse grootmacht de afkoopclausule van de 23-jarige verdediger ter hoogte van 65 miljoen euro heeft gelicht en dus vertrekt naar de koploper van de Premier League.

De weg naar Manchester City is dus volledig vrij voor Laporte; zijn nieuwe werkgever heeft de komst van de Fransman nog niet bevestigd. Athletic Club heeft dus bekendgemaakt dat de ontsnappingsclausule van 65 miljoen is geactiveerd, waardoor zijn contract is afgekocht. De aanstaande transfer hing al een tijd in de lucht en wordt in de komende dagen officieel, zo is de verwachting.

Laporte en Manchester City hebben naar verluidt een principeakkoord over een contract tot medio 2023 bereikt, zo luiden de geruchten. De 23-jarige verdediger diende onlangs een formeel transferverzoek bij Athletic in. Dat deed de Fransman medio 2016 ook al, maar uiteindelijk trok hij zelf de stekker uit een overgang naar Engeland en ondertekende hij zelfs een nieuw contract met de Basken.

Daarmee wekte Laporte de woede van Manchester City, dat destijds bereid was om de transferclausule van 40 miljoen euro over te maken. Na de contractverlenging werd de afkoopsom ook nog eens met 25 miljoen euro verhoogd en keek de koploper van de Premier League afgelopen zomer niet om naar Laporte, ook al waren the Citizens diverse potentiële nieuwe verdedigers aan het bestuderen.