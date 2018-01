Cocu hevelt opnieuw duo over naar hoofdmacht: ‘Speerpunt in ons beleid’

Armando Obispo en Mauro Júnior mogen zich officieel lid noemen van de hoofdmacht van PSV, zo maken de Eindhovenaren maandag bekend via de officiële kanalen. De verdediger en aanvaller trainden al geruime tijd mee met het eerste elftal en zijn nu door trainer Phillip Cocu definitief overgeheveld naar de A-selectie.

“Ze hebben zich beiden over een langere tijd bewezen. Ik ben tevreden over hoe zij zich bij ons hebben gepresenteerd”, legt de trainer zijn beslissing uit. “Het zelf opleiden van spelers is een speerpunt in ons beleid, maar kwaliteit blijft altijd leidend. We halen ze pas er bij als ze er in onze ogen klaar voor zijn.”

“Het is hartstikke mooi dat er inmiddels zoveel jongens deze route hebben afgelegd. Sommigen hebben al speelminuten gehad en zijn zelfs beslissend geweest in wedstrijden van het eerste elftal”, gaat Cocu verder. “Het toont aan dat er een mooi perspectief is voor onze talenten én het is een compliment voor de collega’s die in de opleiding werken. Daar zijn we trots op.”

De achttienjarige Obispo maakt al sinds de F-junioren deel uit van de jeugdopleiding van de Eredivisie-koploper en verlengde onlangs zijn contract tot medio 2021. Leeftijdsgenoot Mauro maakte afgelopen zomer de overstap van Deportivo Brasil naar Eindhoven en tekende toen een vijfjarig contract. De twee zijn na Pablo Rosario, Sam Lammers, Dante Rigo, Yannick van Osch, Albert Gudmundsson en Kenneth Paal talent nummer zeven en acht die zich dit seizoen aansluiten bij de hoofdmacht.