Vitesse doet zaken met AZ: ‘Een super tijd gehad, maar tijd voor nieuwe stap’

Danny Mühl versterkt per direct de gelederen van Jong Vitesse, zo meldt de Arnhemse club maandag via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger, die bijna tien jaar in de jeugdopleiding van AZ heeft gebivakkeerd, komt over van Jong AZ.

Mühl maakte op 24 november 2017 zijn debuut in het betaald voetbal, toen hij voor Jong AZ uitkwam in de Jupiler League-wedstrijd tegen FC Dordrecht. De jongeling, die aansluit bij Jong Vitesse, doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam meerdere malen uit voor de nationale jeugdselecties van Nederland. Mühl heeft voor tweeënhalf jaar getekend bij Vitesse.

"Ik heb bijna tien jaar een super tijd gehad bij AZ. Ik zie mijn teamgenoten na al die jaren samen te hebben gespeeld als soort broertjes, maar het is nu tijd voor een nieuwe stap", aldus de linksback op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb heel veel zin om bij Vitesse te gaan vlammen. Ik voel veel vertrouwen hier en hoop snel wedstrijdritme op te gaan doen."