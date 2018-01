‘FC Twente versterkt zich per direct met ex-jeugdspeler PSV en Vitesse’

FC Twente zal vanmiddag nog Michaël Maria presenteren als nieuwe aanwinst, zo meldt De Telegraaf maandagmiddag. De 22-jarige linksback komt over van FC Erzgebirge Aue, waar hij tot de zomer van 2019 vastlag en waarvoor hij slechts twee keer in actie kwam in een half jaar tijd.

Maria werkte eerder samen met Gertjan Verbeek bij VfL Bochum en speelde in de jeugd van PSV en Vitesse. Als er bij de medische keuring niets verkeerds wordt geconstateert, tekent de verdediger voor anderhalf jaar bij de Tukkers, aldus De Telegraaf. De elfvoudig international van Curaçao kan naast de linksbackpositie ook op het middenveld uit de voeten.

Maria kan mogelijk worden gezien als de vervanger van Dejan Trajkovski, die de Eredivisionist heeft verlaten voor het Hongaarse Puskás Akadémia FC. Verbeek liet eerder al weten dat met het vertrek van Trajkovski er geen spelers de Eredivisionist meer mogen verlaten. "Wij laten geen speler meer gaan. Of er moet een enorm bod op een speler komen wat je niet kunt weigeren. Maar in principe is Dejan de laatste vertrekker. Met deze spelers gaan we het doen."