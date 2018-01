‘Real loopt 400 miljoen mis en moet verkopen voor renovatie selectie’

Real Madrid maakt een moeizaam seizoen door en het is de verwachting dat de Koninklijke aankomende zomer de transfermarkt opgaat om de selectie te voorzien van vers bloed. In de jacht naar de benodigde miljoenen om het elftal grondig op de schop te gooien heeft de Champions League-houder volgens El Economista echter een flinke tegenvaller te verwerken gekregen.

De Spaanse krant schrijft namelijk dat de Spaanse olie en gas-multinational Cepsa zich heeft teruggetrokken uit een eerder gesloten deal met Real. De huidige nummer vier van LaLiga heeft vorige week een vergunning gekregen om het Santiago Bernabéu grondig te verbouwen, waarbij onder meer een uitschuifbaar dak over het stadion gebouwd moet worden.

Deel van de nieuwe deal rond het stadion was een plan om de naamrechten voor vierhonderd miljoen euro te verkopen aan Cepsa. Het bedrijf was hier volgens El Economista al in 2014 mee akkoord gegaan, maar het in Abu Dhabi gevestigde investeringsfonds Mudabala, dat de meerderheid van de aandelen in Cepsa in zijn bezit heeft, heeft nu de stekker uit de deal getrokken. Volgens de investeerders wordt de verbouwing van het stadion kleinschaliger dan in eerste instantie is beloofd en zal ook de afgesproken tijdsspanne voor de verbouwing niet worden gehaald.

Real gaat nu op zoek naar een nieuwe sponsor, maar zolang die niet gevonden is zal het geld voor nieuwe aankopen ergens anders vandaan moeten komen. De club van trainer Zinédine Zidane wordt in verband gebracht met spelers als David de Gea, Eden Hazard en Harry Kane en zal mogelijk afscheid moeten nemen van onder meer Isco en Raphaël Varane om de benodigde miljoenen bij elkaar te kunnen harken.