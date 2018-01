‘Ik kwam naar Feyenoord om een duel te spelen, maar ik vond mijn broer’

Dinsdagavond nemen Huddersfield Town en Liverpool het tegen elkaar op en de clash in de Premier League betekent ook een confrontatie tussen Georginio Wijnaldum en zijn halfbroer Rajiv van La Parra. In gesprek met The Times zegt de voormalig middenvelder van Feyenoord en PSV dat hij Van La Parra voor het eerst ontmoette toen Wijnaldum als jeugdspeler bij Sparta Rotterdam speelde.

Bij een uitwedstrijd tegen Feyenoord werd Wijnaldum in de kantine benaderd door een vrouw en een klein kind. "Ik wist dat ik nog een broer had, maar ik had hem nog nooit gezien tot dat moment", vertelt de Oranje-international. "Ik heb nooit foto's gezien, want in die tijd had je geen internet of sociale media. Er was geen Instagram, Facebook of iets anders. Ze kwam naar mij toe en vertelde mij dat het jongetje Rajiv heette."

"In eerste instantie sprak ik niet. Ik keek naar hem. Maar ik was ook blij, omdat ik hem eindelijk kon zien. Ik kwam naar Feyenoord om een duel te spelen, maar ik vond mijn broer." Van La Parra zegt tegenover The Times dat ze elkaar vaker zagen toen Wijnaldum zich aansloot bij Feyenoord. Ook bij Oranje Onder-21 speelden de twee samen: "Ik speelde op de vleugel, Gini op het middenveld. Hij gaf me nooit de bal. Hij speelde altijd de andere kant op", grapt Van La Parra.