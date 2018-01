’27 miljoen is te veel voor iemand die door Blind uit wedstrijd werd gespeeld’

Manchester United verzekerde zich vorige week na weken van geruchten van de diensten van Alexis Sánchez. Henrikh Mkhitaryan ging in ruil voor de Chileen richting Arsenal en the Red Devils betalen hun nieuwe steraanwinst naar verluidt maar liefst 27 miljoen euro per jaar. Henk Spaan heeft hier zo zijn twijfels bij.

“Is dat te veel? Ja, dat is te veel voor een aanvaller die in 2014 nog door Daley Blind uit de wedstrijd Nederland - Chili werd gespeeld en die zichtbaar niet in het rijtje Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé en Cristiano Ronaldo past”, begint de columnist bij Rondo van Ziggo Sport. “Hoogstens is hij een Luís Suarez, die dit seizoen overigens alweer op vijftien doelpunten staat. Sánchez op acht. Harry Kane op 29, hoeveel verdient hij?”

“Tottenham wil zijn salaris verdubbelen tot twaalf miljoen euro per jaar. Nog niet de helft van Sánchez. Kane is 24, Sánchez 29”, gaat Spaan verder. De journalist haalt aan dat de ex-speler van onder meer Udinese en Barcelona al 666 duels in het profvoetbal in de benen heeft en op z’n hoogst nog anderhalf seizoen meekan. Spaan denkt dat José Mourinho daar nog een titel of beker ‘uit kan persen’ en United dan verlaat: “Dan smeert hij 'm en zit de club nog 2,5 jaar opgescheept met die peperdure Sanchez en een morrende kleedkamer.”