Mourinho stomverbaasd: ‘Hij heeft mij er nooit iets over verteld’

Volgens onder meer ESPN gaat Zlatan Ibrahimovic Manchester United binnenkort verlaten. Los Angeles Galaxy zou dicht bij de komst van de 36-jarige aanvaller uit Zweden zijn. De onderhandelingen tussen speler en club zou nog nooit zó vergevorderd zijn geweest. José Mourinho geeft tegenover verschillende Engelse media eerlijk toe verbaasd te zijn over de berichtgeving.

"De eerste keer dat ik erover gelezen hebben of heb meegekregen is via jullie, de media", zegt de Portugese oefenmeester maandag op een persconferentie. "Ik zag het op het internet en op de televisie. Hij heeft mij er nooit iets over verteld, dus ik weet het niet. Zlatan zit in zijn laatste contract. Als, en ik benadruk, als het klopt en Zlatan wil een toekomst in een ander land bij een andere club, dan zijn we hier om te helpen.”

"We moeten dan de omstandigheden creëren om het te laten gebeuren, niet om het alleen maar moeilijker te maken. Maar ik herhaal: het laatste wat Zlatan mij heeft verteld is dat hij volledig wil herstellen en klaar wil staan voor de ploeg om te helpen. Dat is het laatste wat ik van hem heb gehoord. Hij werkt hard aan zijn fitheid. Hij is niet geblesseerd, maar probeert zich klaar te maken voor de eisen van Premier League-voetbal."

LA Galaxy toonde vorig jaar al interesse, maar een blessure bij de routinier gooide roet in het eten. Nadat Ibrahimovic hier bijna van was hersteld, tekende hij een nieuw contract bij Manchester United, maar sindsdien heeft hij weinig laten zien. De komst van Alexis Sánchez zou de speelkansen van Ibrahimovic geen goed hebben gedaan en de spits zou er dus voor kunnen kiezen om halverwege het seizoen over te stappen naar de Major League Soccer.