Chelsea kan voor 40 miljoen zakendoen met Arsenal

Nordi Mukiele heeft zich in de kijker gespeeld van AS Roma en RB Leipzig. De jonge verdediger maakt dit seizoen indruk in het shirt van Montpellier. (L’Équipe)

Emanuel Giaccherini kan Napoli gaan verlaten voor Sampdoria. I Blucerchiati maken de grootste kans op de komst van de Italiaans international, al is ook Chievo nog in de race. (Calciomercato)