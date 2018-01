Eis Van Bronckhorst ingewilligd met komst zelfstandig beloftenteam

Feyenoord brengt met ingang van volgend seizoen een eigen, zelfstandig beloftenteam op de been, zo meldt de regerend landskampioen maandag via de officiële kanalen. Dit team zal worden geleid door een eigen technische en medische staf, gaat bestaan uit zestien spelers en zal blijven uitkomen in de Reservecompetitie voor beloftenteams.

Tegenover de komst van een zelfstandig beloftenteam staat de opheffing van Feyenoord Onder-18. Hiermee creëert Feyenoord ruimte op Varkenoord voor de trainingen van het beloftenteam, om zich dagelijks te kunnen voorbereiden op de competitiewedstrijden. Martin van Geel geeft op de clubsite van de Rotterdammers tekst en uitleg. “Met het inrichten van een zelfstandig beloftenelftal zorgen we voor een extra brug tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal.”

“Daarmee bieden we spelers een podium en de kans om zich langer door te ontwikkelen, om vervolgens de stap te kunnen maken naar de A-selectie. De afgelopen jaren deden we dat door spelers te verhuren aan clubs uit de Eredivisie en de Jupiler League. In deze opzet kan het beloftenteam wekelijks trainen en wedstrijden spelen en dient het dus als extra ondersteuning voor het eerste elftal”, aldus de technisch directeur.

Giovanni van Bronckhorst liet eerder al weten dat hij hierin verandering wilde zien. “Ik vind het belangrijk dat er gewoon een vast elftal is. Een vaste groep die straks lekker met elkaar kan werken, trainen en wedstrijden spelen. Dat ontbreekt er nu.” PSV en Ajax hebben de zaken met het tweede elftal veel beter voor elkaar, erkende hij. "PSV, Ajax en ook AZ hebben daar profijt van. Ja, Feyenoord besloot het anders te doen. Daar heb ik natuurlijk wel begrip voor, maar ik ga uit van het meest ideale plaatje en dat is er nu gewoon niet."