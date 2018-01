Ajax bereikt akkoord met Leeds United over vertrek jonge verdediger

Pascal Struijk staat de komende 3,5 jaar onder contract bij Leeds United, zo maken de Engelse club en Ajax maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige verdediger maakt per direct de overstap naar de in de Engelse Championship uitkomende Peacocks en zal zich in eerste instantie aansluiten bij het Onder-23-elftal van de Europa Cup-winnaar.

Het vertrek van Struijk komt niet als een verrassing aangezien de Yorkshire Evening Post vorige week al berichtte dat de betrokken partijen een akkoord naderden. De stopper lag nog tot juni van dit jaar vast en het is niet bekend of Ajax een transfersom ontvangt voor Struijk en van welke hoogte dat bedrag dan zou zijn.

De verdediger maakte eerder deel uit van de jeugdopleiding van ADO Den Haag en speelde ook voor SEV Leidschendam, voordat hij zich in juli 2016 aansloot bij Ajax. Struijk wordt in Leeds ploeggenoot van Jay-Roy Grot en voormalige Ajacied Vurnon Anita. De drievoudig Engels landskampioen bezet momenteel de negende positie in de Championship.