''Bad Boy' definitief naar Arsenal': 'Hij is echt een goede jongen'

De transfer van Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal wordt volgens verschillende media, waaronder BILD, maandag al wereldkundig gemaakt. Veel fans van the Gunners zouden kunnen vrezen dat de strapatsen die de spits bij de Duitse topclub heeft uitgehaald, ook kunnen voorkomen bij Arsenal. Jürgen Klopp verzekert echter dat Aubameyang in de kern een goedaardig persoon is.

"Auba is echt een goede jongen", zegt Klopp, die met de Gabonees samenwerkte bij BVB, in gesprek met DAZN. De manager van Liverpool weigert het imago van 'bad boy' te bevestigen. "Natuurlijk, als je de kranten leest, vraag je jezelf af of al deze dingen (akkefietjes rond Aubameyang, red.) echt hebben plaatsgevonden. Maar in feite zijn de dingen minder controversieel dan dat ze worden gepresenteerd."

Onder meer Kicker meldde maandag dat de clubs een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 63 miljoen euro en dat enkel details de onderhandelingen nog kunnen doen mislukken. Arsenal zou eerder twee biedingen hebben uitgebracht op Aubameyang: een van ruim 50 miljoen euro en een van 58 miljoen euro. Die Borussen gingen daar echter niet mee akkoord, maar lijken nu dus wel te hebben ingestemd.

Het is onduidelijk of het bedrag door bonussen verder zou kunnen oplopen en er is ook nog niets bekend over de contractvoorwaarden van Arsenal voor Aubameyang. De Gabonees ligt nu nog tot medio 2021 vast in het Signal Iduna Park. De spits kwam dit seizoen 24 keer in actie voor het Dortmund van trainer Peter Stöger en maakte 21 doelpunten. Hij speelt sinds medio 2013 voor de Bundesliga-club.