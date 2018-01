‘Neymar móést daarom ook uit de schaduw van Messi stappen’

Neymar maakte afgelopen zomer de veelbesproken recordtransfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain en besloot dus net als Dani Alves om te tekenen in de Franse hoofdstad. De 34-jarige rechtsback zegt op de website van de FIFA dat zijn landgenoot Barcelona móést verlaten, omdat hij anders nooit onder het juk van Messi vandaan zou komen.

"Ik denk dat hij gelijkwaardig is aan Lionel Messi, beiden zijn de meest invloedrijke speler in het mondiale voetbal. Het punt is: Neymar móést daarom ook uit de schaduw van Messi stappen. Om samen te spelen met iemand zó uniek als Leo is het meest onwaarschijnlijke wat je kan overkomen, maar er is altijd die twijfel in jouw hoofd of het daadwerkelijk je eigen persoon is die die kwaliteit heeft, of dat het Messi is."

"Ik vond het altijd geweldig om met hem samen te spelen, maar hij is Argentijn en Neymar en ik Brazilianen. Vroeg of laat moesten we wel het tegen elkaar op gaan nemen", grapt de routinier. "Ik denk dat je een betere kans hebt om individuele prestaties neer te zetten als je niet zo close bent met een speler als Messi. Het was voor de ontwikkeling van Neymar belangrijk, en ook voor Brazilië, dat hij zijn eigen pad heeft gevolgd."

De Braziliaan geeft aan dat het winnen van de Champions League met PSG nog altijd de droom is: “Dat is waar we ons op richten. Het is onze belangrijkste doel. Dat is ook wat Neymar in zijn gedachten had toen hij Barcelona verliet en wat ik in gedachten had toen ik Juventus verliet. Dat is wat ons beweegt, wat ons adrenaline bezorgt. Brutalen hebben de halve wereld. Als je geen lef toont, sta je altijd in de schaduw en dat is niet waar we willen zijn.”