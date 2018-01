‘Newcastle wendt zich tot Liverpool na afwijzing van Feyenoord’

Nicolai Jörgensen werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Newcastle United, maar het begint erop te lijken dat de Deen het seizoen gewoon af zal maken bij Feyenoord. Diverse Engelse media, waaronder The Times melden maandagmiddag dat Daniel Sturridge het nieuwe topdoelwit voor the Magpies is.

De Engelse krant schrijft dat Newcastle de gesprekken met Liverpool is gestart nadat de club er niet in is geslaagd om aan de wensen van Feyenoord te voldoen. De club van trainer Rafael Benítez heeft volgens de meest recente geruchten een laatste bod van zeventien miljoen euro neergelegd in De Kuip, zeker zes miljoen minder dan het bedrag dat Feyenoord in gedachten heeft.

Newcastle lijkt nu te accepteren dat Jörgensen onhaalbaar is voor de prijs die de club in gedachten heeft, waardoor men bij Sturridge is uitgekomen. De bij the Reds overbodige spits wordt waarschijnlijk voor de rest van het seizoen gehuurd. Zowel speler als club zouden wel wat zien in een tijdelijke overstap: Sturridge kan zo in beeld blijven voor het WK, terwijl Newcastle een spits krijgt die zich al bewezen heeft in de Premier League.

De 28-jarige Engelsman is al geruime tijd het onderwerp van geruchten over een vertrek en leek eerder op weg naar Internazionale, dat een akkoord bereikte met Liverpool, maar niet met de speler zelf. Sevilla was eveneens geïnteresseerd, maar wilde niet voldoen aan de voorwaarden die the Reds hadden gesteld. Newcastle lijkt echter wel bereid om hieraan mee te werken en neemt het complete salaris van de aanvaller, à 136 duizend euro per week, over.