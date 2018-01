Spelers slaan gewillige Gattuso: ‘Ik wil ze gewoon gelukkig maken’

AC Milan boekte zondag tegen Lazio (2-1) alweer de derde competitieoverwinning op een rij. De ploeg van Gennaro Gattuso is, na een moeizame start onder de beginnende trainer, aan een opmars bezig, met vooralsnog de zevende plaats in de Serie A als resultaat. Na afloop van het duel met de Romeinse club deed zich nog een opvallend voorval voor, waarbij Gattuso de hoofdrol opeiste.

De trainer van i Rossoneri ging na de wedstrijd zich middenin de cirkel begeven die zijn selectie op het veld had gemaakt. Vervolgens incasseerde de oud-middenvelder enkele zachte klappen van zijn pupillen. Gattuso legt na afloop uit aan de Italiaanse media dat zijn spelers, ook degene die vaak op de bank moeten plaatsnemen, zo hun mogelijke agressie kwijt kunnen.

"Ik wil mijn spelers gewoon gelukkig maken", aldus de flamboyante trainer. "Er zijn één of twee spelers die niet in de ploeg zullen komen en dus gaan ze me raar aankijken. Op dat moment, daar op het veld, hebben ze de kans om mij een draai om mijn oren te geven. Ik ga in het midden van de cirkel staan, zodat ik zeker weet dat niemand mij in de kleedkamer gaat slaan."