Makkelie leidt komend weekend competitieduel in Saudi-Arabië

Danny Makkelie heeft komende zaterdag eenmalig de leiding over een competitieduel in Saudi-Arabië, zo maakt de KNVB via officiële kanalen bekend. De arbiter zal de wedstrijd tussen Al-Ettifaq en Al-Fateh, de nummer dertien en de nummer tien van de Saudische Premier League, in goede banen moeten leiden.

De Saudische voetbalbond stuurde recentelijk een uitnodiging naar de KNVB. Mark Clattenburg is momenteel het hoofd van de scheidsrechterscommissie in Saudi-Arabië en op zijn voorspraak is Makkelie aangesteld voor het competitieduel. Hij is niet de eerste Nederlandse scheidsrechter die een duel in Saudi-Arabië onder zijn hoede heeft, want eerder floten Björn Kuipers en Kevin Blom een wedstrijd in de Saudische competitie.

Voor Makkelie is het ook niet de eerste keer dat hij een buitenlandse wedstrijd fluit, want in 2014 had hij de leiding over de Moldavische bekerfinale tussen FC Sheriff Tiraspol en FC Zimbru Chisinau. Ook Pieter Vink (Tunesië, Roemenië), Ruud Bossen (Bulgarije) en René Temmink (Frankrijk) waren eerder in een buitenlandse competitie actief.