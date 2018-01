Kritiek op Makkelie na Utrecht - Ajax: ‘Onbegrijpelijk dat hij zo ver weg was’

Lukas Görtler kwam zondag in het duel tussen FC Utrecht en Ajax goed weg met een gele kaart, na een harde charge op Nicolás Tagliafico. Volgens oud-scheidsrechter Mario van der Ende had Danny Makkelie, die in De Galgenwaard de leiding had, absoluut een rode kaart moeten trekken voor de Duitse spits van de Domstedelingen.

“Dat is gewoon honderd procent een rode kaart. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de scheidsrechter zo ver weg was”, zegt Van der Ende in gesprek met ELFVoetbal. “Maar het was onder de neus van de assistent-scheidsrechter, dus ik denk dat deze overtreding altijd op de juiste waarde geschat had moeten worden.”

“Zo heeft de arbitrage grote invloed op het wedstrijdverloop, en daarmee het competitieverloop. Dat zie je wel meer in de Eredivisie”, vervolgt de voormalig leidsman. Görtler kreeg later in de wedstrijd alsnog een rode kaart, nadat hij al gewisseld was en de bal pakte. “Dat hoorde niet op een voetbalveld thuis, dat is spelbederf dus dat was een terechte gele kaart. Andere jongens lieten zich niet onbetuigd en ontsprongen de dans.”