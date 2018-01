Excuses na aanslag op Sané: ‘Ik wilde de counter stoppen en timede verkeerd’

Manchester City plaatste zich zondag ten koste van Cardiff City voor de volgende ronde van de FA Cup, maar na afloop van de wedstrijd was het niet enkel goed nieuws voor de koploper van de Premier League. Leroy Sané moest zich nog voor rust laten vervangen na een harde tackle van Joe Bennett en Josep Guardiola vreest dat hij de aanvaller maximaal een maand zal moeten missen.

Bennett, die geel kreeg voor zijn charge op Sané en in de blessuretijd moest inrukken na een overtreding op Brahim Díaz, liet zondagavond op Twitter van zich horen: “Ik wil mijn excuses aanbieden aan Leroy Sané voor mijn tackle vandaag. Ik wilde de counter stoppen en timede compleet verkeerd. Het was niet mijn bedoeling om hem zo te raken. Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat hij snel weer herstelt.”

Guardiola was na afloop van het duel niet te spreken over de beslissingen van arbiter Lee Mason en deed uitgebreid zijn beklag bij de arbitrage. “Het enige wat ik vraag, is bescherming voor de spelers. Niet zozeer voor de spelers van Manchester City, maar voor alle spelers. Dat is wat ik van de mensen in het voetbal vraag”, reageerde hij later op de zondag tegen de Engelse pers.