‘Mourinho zal dit als een van de grootste uitdagingen van zijn carrière zien’

José Mourinho verlengde vorige week zijn contract bij Manchester United tot medio 2020, met een optie voor nog een seizoen. Volgens Paul Merson geeft de Portugees met zijn contractverlenging een signaal af dat hij denkt dat the Red Devils in de komende seizoenen serieus de strijd aan zullen gaan met Manchester City in de titelrace.

The Citizens zijn dit seizoen oppermachtig en hebben een voorsprong van twaalf punten op Manchester United. “Als je een fan van Manchester United bent, is de contractverlenging van Mourinho goed nieuws. Hij geeft namelijk het signaal af dat ze Manchester City willen achterhalen. Mourinho laat hiermee zien dat hij denkt dat het mogelijk is om de strijd aan te gaan met City. Als hij geen mogelijkheden had gezien om Manchester City te achterhalen, had hij zijn contract niet verlengd”, zegt Merson tegenover Sky Sports.

“Mourinho zal dit zonder twijfel als een van de grootste uitdagingen van zijn carrière zien. Er is op dit moment geen grotere uitdaging op clubniveau dan het ongenaakbare Manchester City van de troon te stoten”, vervolgt de oud-middenvelder van Arsenal, Middlesbrough, Aston Villa en Portsmouth. “Mourinho is ervan overtuigd dat hij Manchester City kan pakken, anders heeft het geen enkele zin om zijn contract te verlengen.”

Merson vindt dat Manchester United goede zaken heeft gedaan met het aantrekken van Alexis Sánchez. “Hij gaat nu naar de grootste club ter wereld. Door de komst van Sánchez heeft Manchester United in mijn ogen de X-factor. Ze zullen komende zomer weer de transfermarkt opgaan en er zal een echte strijd ontstaan met Manchester City. Als ik een fan van Manchester United was, zou ik er enorm naar uitkijken.”