Brighton haalt concurrent voor Locadia na drieënhalf jaar terug van Leicester

Na drieënhalf jaar keert Leonardo Ulloa weer terug bij Brighton & Hove Albion, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. The Seagulls huren de Argentijnse spits komend half jaar van Leicester City, waar hij dit seizoen amper aan de bak kwam. Ulloa zal aan de Engelse zuidkust een concurrent worden van Jürgen Locadia.

Leicester City telde in de zomer van 2014 ruim tien miljoen euro neer voor Ulloa, wiens contract bij the Foxes momenteel nog loopt tot medio 2019. De Argentijn werd met Leicester City in 2016 kampioen van Engeland en speelde in totaal 102 wedstrijden voor the Foxes, waarin hij tot 20 doelpunten en 9 assists kwam. Brighton & Hove Albion had Ulloa eerder weggekaapt bij het Spaanse Almería.

In 58 wedstrijden voor the Seagulls scoorde Ulloa 26 keer, waarmee hij dus uiteindelijk een transfer naar Leicester City verdiende. Eerder speelde de spits voor CD Castellón, San Lorenzo, Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal de Sarandí FC en Comisión de Actividades Infantiles. “Hij heeft het geweldig gedaan sinds hij bij Brighton vertrokken is en heeft de Premier League gewonnen, dus hij kan belangrijk zijn met zijn ervaring”, zegt Brighton-manager Chris Hughton op de website van de club.

“We zijn heel blij dat we Leonardo kunnen verwelkomen bij onze club. Hij heeft veel doelpunten gemaakt in de Premier League en vergroot onze mogelijkheden in aanvallend opzicht”, vervolgt Hughton. “Hij is een spits die fysiek sterk is en de bal goed vast kan houden. Daarnaast kan hij doelpunten maken en we hopen dat hij daar hier mee door zal gaan.”