‘Ik sprak Zoet na de wedstrijd, hij dacht dat ik in de lange hoek zou schieten'

Voor Adam Maher stond er afgelopen weekeinde een bijzondere wedstrijd op het programma. De middenvelder nam het met zijn nieuwe werkgever FC Twente op tegen zijn oude club PSV. Maher had zelfs nog een behoorlijk kans om de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar zag de Eindhovenaren uiteindelijk met een 0-2 overwinning vertrekken uit de Grolsch Veste.

“Wat is speciaal? Het is gewoon een wedstrijd die je moet spelen. Ik had hem liever gewonnen. Normaal scoor ik wel. Ik sprak Zoet na de wedstrijd nog, hij dacht dat ik in de lange hoek zou schieten. Ik probeerde de korte hoek, pakt hij hem nog. Hij kent me ook al vijf jaar.”, zegt Maher in gesprek met het Eindhovens Dagblad. PSV speelde een goede eerste helft, maar had het na rust aanzienlijk moeilijker in Enschede.

“PSV speelt niet het mooiste voetbal, maar ze scoren wel. En daar gaat het uiteindelijk om”, beaamt de middenvelder, die bij PSV op een zijspoor zat en mocht vertrekken. “Op een gegeven moment moet je concluderen dat het een gevecht is tegen iets, waar je niet meer doorheen kan. Dan moet je een oplossing zoeken. Ik denk nog steeds dat het een goede keuze is geweest om naar PSV te gaan. Ik kon vanuit AZ ook naar het buitenland, maar de stap van AZ naar PSV is een goede.”