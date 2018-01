Waarom Chinees landskampioen Guangzhou bij Gudelj uitkwam

GUANGZHOU - Nemanja Gudelj was zijn basisplaats bij Tianjin TEDA kwijtgeraakt, maar toch verdiende hij zondag een transfer naar recordkampioen Guangzhou Evergrande. De club van trainer Fabio Cannavaro maakte bekend de middenvelder voor twee seizoenen te hebben vastgelegd. Aan de opmerkelijke transfer liggen verschillende redenen ten grondslag.

De 26-jarige Gudelj sluit zich na de medische keuring aan bij het trainingskamp van Guangzhou in de Verenigde Arabische Emiraten, alwaar de regerend kampioen zondag met 4-1 verloor van Zenit Sint-Petersburg. Guangzhou bereidt zich voor op het nieuwe competitieseizoen en op de groepsfase van de Aziatische Champions League, die op 14 februari met een thuiswedstrijd tegen Buriram United aanvangt. “De club houdt met deze transfer rekening met de huidige situatie van het team, met de wensen van de trainer en met de regels van de Chinese voetbalbond. We zijn ervan overtuigd dat Gudelj onze selectie zal versterken”, zo viel er onder meer in de verklaring van Guangzhou Evergrande te lezen.

Met ‘de regels van de Chinese voetbalbond’ doelde Guangzhou op een maatregel die de voetbalbond in mei invoerde. Die regel houdt in dat clubs die middels ‘kapitale uitgaven’ een speler halen, eenzelfde som als het transferbedrag moeten stoppen in een regeringsfonds dat bestemd is voor de opleiding van jonge voetballers en de promotie van het Chinese voetbal. De regel geldt voor transfers vanaf 5,77 miljoen euro en Guangzhou heeft dan ook zijn best gedaan om een middenvelder te vinden die niet duurder was dan dat bedrag. Als Gudelj immers 5,77 miljoen had gekost, dan was Guangzhou in totaal ruim elf miljoen kwijt geweest.

Het blijft logischerwijs niet bij een transfersom, want de 22-voudig international van Servië kost ook nog een vorstelijk salaris. Volgens Sina Sports gaat Gudelj vijf miljoen euro netto per jaar verdienen en daarmee wordt hij volgens de website de best betaalde voetballer van dit moment van Servische komaf. Nemanja Matic verdient volgens de tabloids omgerekend ruim 8,3 miljoen euro per jaar bij Manchester United, maar houdt volgens Sina netto dus minder over dan zijn landgenoot. De transfer van Gudelj heeft de nodige verbazing gewekt in China, want hij was zijn basisplaats bij TEDA zogezegd kwijtgeraakt en heeft daar nooit een onuitwisbare indruk kunnen achterlaten.

Neno maakte vorig jaar voor vijfenhalf miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage van twintig procent, de overstap naar TEDA en tekende voor drie seizoenen. In totaal kwam hij in twintig wedstrijden tot één doelpunt en vijf assists. Gudelj slaagde er niet in om de concurrentiestrijd van John Obi Mikel te winnen en eindigde met de club uit de havenstad op een teleurstellende elfde plaats. Hoe kan het dan dat Gudelj toch een toptransfer aan één jaar China heeft overgehouden? Dat heeft volgens Sina, een van de populairste websites van het land, verschillende redenen. Allereerst was Guangzhou al tijden op zoek naar een ‘zes’ die het gat dat Paulinho had achtergelaten, kon opvullen.

De cijfers van Gudelj in dienst van Tianjin TEDA.

Guangzhou had de pijlen gericht op Radja Nainggolan van AS Roma en Axel Witsel van Tianjin Quanjian, maar zij werden door de nieuwe regelgeving van de bond dubbel in één klap zo duur. Gudelj is een beduidend goedkoper alternatief. Guangzhou heeft er vertrouwen in dat Gudelj zijn vorm van diens periode van, bij vlagen, Ajax en AZ kan hervinden en dat hij goed in het systeem van Cannavaro zal passen. “Als hij aan de verwachtingen voldoet, dan kan hij zich ontpoppen tot een erg bruikbare speler”, schrijft Sina in een opiniestuk. “Als hij zich snel aanpast aan het team, zal hij ook snel kunnen wennen aan het systeem. Gudelj is geen Paulinho of Witsel, maar wel iemand die goed als ‘zes’ kan functioneren. Hij heeft daarnaast een goede lange pass, een goede lengte en hij heeft duelkracht.”

“Gudelj kan een speler bij Guangzhou worden bij wie het spel begint, een plug and play-speler. Alles is mogelijk. Gudelj is geen grote naam en we moeten hem dus de tijd gunnen om zichzelf te laten zien. Kijk naar Paulinho: de fans van Barcelona waren niet optimistisch, maar nu? Paulinho heeft het Camp Nou inmiddels voor zich gewonnen. De reden is simpel: als je presteert, kun je de mensen overtuigen. De fans van Guangzhou moeten Gudelj niet in twijfel trekken, maar hem vanaf het begin steunen en aanmoedigen”, zo besluit het commentaar. Een persoonlijke reden voor Gudelj om de overstap te maken is niet alleen omdat het een promotie qua clubs is, maar ook omdat hij met het oog op het WK in Rusland minuten wil maken om in beeld te blijven bij bondscoach Mladen Krstajic.

“Ik heb TEDA verlaten voor meer speeltijd. De bondscoach heeft mij ook laten weten dat ik vaker aan spelen moet toekomen om de WK-selectie te kunnen halen”, vertelt Gudelj aan de Tianjin Daily. Aan Sina laat hij weten: “Ik was het afgelopen jaar alleen in Tianjin, ver weg van mijn familie. Toch heb ik bij TEDA nieuwe ‘familieleden’ leren kennen en heb ik deel uit mogen maken van een grote familieclub als TEDA. Nu ga ik weg en zal ik alles hier missen. Voetbal zal echter altijd een onzekere zaak blijven. Misschien keer ik over drie, vier jaar wel terug bij Tianjin en zal ik er erg gelukkig worden.” Tot het zover is zal Gudelj alles op alles moeten zetten om te slagen bij Guangzhou. Kan de voormalig speler van onder meer Ajax en AZ Paulinho doen vergeten in de Super League?