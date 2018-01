‘Het gaat uiteindelijk om je carrière en om zo hoog mogelijk te spelen’

Mustafa Saymak is momenteel in het bezit van een aflopende verbintenis, maar de kans lijkt klein dat hij in januari bij PEC Zwolle vertrekt. Toch houdt de 24-jarige middenvelder de opties voorlopig open, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. Saymak zou in de belangstelling staan van diverse clubs uit de Eredivisie, maar ziet Turkije ook als een aantrekkelijke optie.

“Turkije is mijn vaderland en ik spreek de taal. Van jongs af aan heb ik wel een club, maar die ga ik niet noemen. Als de aartsrivaal komt, dan ga je daar natuurlijk ook naar toe. Het gaat uiteindelijk om je carrière en om zo hoog mogelijk te spelen”, zegt Saymak, die de jeugdopleiding van PEC Zwolle doorliep en zichzelf nu klaar acht voor een stap hogerop. FC Utrecht, Vitesse, sc Heerenveen en AZ zouden geïnteresseerd zijn in de middenvelder.

“Als er nu een mooie club langskomt die in mijn plaatje past en in het plaatje van de club, dan kan het zo zijn dat ik deze window nog vertrek. Maar die kans is wel klein”, bekent de middenvelder, die tot dusver goed was voor zeven doelpunten en drie assists. Hij heeft wel een belangrijke voorwaarde voor zijn nieuwe club. “Ik heb een vrouw en twee kids en het gezin gaat mee. Dus waar ik naar toe ga, moeten het wel goede leefomstandigheden zijn.”